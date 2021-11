Kell Smith conta a história do novo EP: “Vivendo”

Mais do que o lançamento de novas canções, o novo trabalho oferece uma experiência musical e reflexões

A cantora e compositora Kell Smith apresenta ao público o EP Vivendo. Mais do que o lançamento de novas canções, o novo trabalho oferece uma experiência musical e reflexões que transportam o ouvinte a um lugar de acolhimento, paz, esperança e amor.



Confira a Entrevista sobre o lançamento:



E mais uma vez a artista usa sua arte para abordar temas urgentes, especialmente em tempos tão difíceis, como saúde mental e autocuidado. São canções afetuosas e fortes que fazem refletir, além de trazer alívio, aceitação e força para encarar os desafios.



“Essas músicas representam tudo o que quero oferecer para o mundo nesse momento. Abordam nossos medos, nossa vulnerabilidade e sofrimento. Mas o problema não é o foco dessa obra. A proposta dessa conversa em forma de EP é a reflexão sobre escolher viver, lidar com a ansiedade, com a fluidez da vida, autoconhecimento e outras boas escolhas. Traz força e leveza. É sobre nós e não sobre mim. O que nos une”, diz Kell.



Com produção do maestro e pianista Bruno Alves, o EP traz 3 canções autorais.



Já conhecida do público, “Vivendo”, o single, conta com a participação do Padre Fábio de Melo. Lançada no início de setembro, mês da campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, a faixa fala da preservação da vida.



“Faça um Bom Dia!”, parceria com Bruno Alves, tem como referência a faixa “Filtro Solar”, interpretada por Pedro Bial. A música fala de como nossas escolhas interferem em nossas vidas. Lembra que não podemos controlar o que acontece, mas podemos escolher como lidar com os acontecimentos.



Nas palavras de Kell, “é aquela música que você ouve para iniciar o dia e multiplicar as chances dele ser um bom dia”.



“Um mantra para pessoas ansiosas”, assim Kell define “Ansiedade”. A faixa, simples e poderosa, é uma viagem para dentro de nossa essência.



“Com um solo de acordeon que nos leva para o interior, em todos os sentidos, essa letra é para ser sentida e não só para ser ouvida”, completa Kell.



E no sábado (30) as faixas “Ansiedade” e “Faça um Bom Dia!” ganham clipes verticais.



O clipe de “Ansiedade” mescla imagens gravadas com o celular e vídeos do arquivo pessoal da artista. Ambientado na praia, o vídeo é íntimo e próximo e Kell torna sua poesia acessível com a tradução para a língua brasileira de sinais (Libras), realizada com a consultoria da drag queen Rita D’Libra.



“Faça um Bom Dia!” tem roteiro da atriz e cineasta Patricia Santanna, que também atua e assina a direção do clipe. Patricia tem no currículo participações nas séries Dom (Amazon Prime) e Sob Pressão (TV Globo).



Os clipes serão disponibilizados no canal oficial de Kell no YouTube a partir das 18h. Assista aqui.

Vivendo passeia por diferentes ritmos e mostra uma intérprete intensa, uma compositora que fala de temas atuais sem medo de tocar em pontos sensíveis, uma artista versátil em constante crescimento, que usa sua arte a serviço do bem coletivo.