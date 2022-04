Katy Perry coloca mansão à venda por quase R$ 93 milhões

A casa tem cinco quartos e seis banheiros, além de estacionamento, segurança, sauna, academia, piscina e uma biblioteca

A cantora Katy Perry, 37, está colocando à venda a sua mansão em Beverly Hills por US$ 19.475 milhões, o equivalente a quase R$ 93 milhões na cotação atual.

De acordo com a People, o casarão tem cinco quartos e seis banheiros, além de um estacionamento para dezenas de carros, segurança no local, sauna, academia particular, piscina e uma biblioteca com painéis de madeira e lareira.

A casa é toda coberta por videiras e é cercada por um gramado grande com uma piscina de borda infinita, área de estar ao ar livre e terraço. A vista é privilegiada e dá de frente para o cânion.

Foto/Reprodução

Há ainda banheiros feitos em mármore e lareira dentro da suíte principal. O local onde está situada a mansão é reconhecido por já ter abrigado outras celebridades como Cameron Diaz e Benji Madden, Nicole Richie e Joel Madden e Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Perry e o noivo, Orlando Bloom, já têm uma nova casa que possui seis quartos, 12 banheiros e está avaliada em cerca de R$ 75 milhões pela cotação atual. Eles a adquiriram em 2020.

A propriedade foi construída nos anos 1930 e é formada por quatro complexos em três andares e fica de frente para o mar, segundo o site de arquitetura e decoração House & Home.

Construída e projetada por Edwards e Plunkett, a mansão foi renovada pela arquiteta Lutah Maria Riggs, a primeira mulher premiada pelo American Institute of Architects.

Os visitantes são recebidos por uma grande calçada de cascalho, forrada de carvalhos com uma vegetação exuberante, e uma bela fonte de água.

Foto/Reprodução

Uma cozinha de conceito aberto tem pisos de madeira e papel de parede estampado no teto. Ao lado da cozinha, há uma área para refeições ao ar livre com vista para o oceano.

A sala inclui cinco conjuntos de portas francesas que se abrem para um grande terraço ao ar livre. Uma das portas dá para um espaço separado. Lá há uma lareira e um pequeno bar, que transformam o espaço em um centro de entretenimento para seus amigos de primeira linha.

O quarto principal ocupa mais da metade do andar de cima e inclui lareira, área de estar, banheiros duplos e dois closets.