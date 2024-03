Zilu não teria gostado que Dado falasse das dívidas financeiras de Wanessa em entrevista

Todos nós sabemos que Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, mas não sabíamos o que tinha deixado Zilu tão nervosa com Dado Dolabella é proibido a sua entrada no condomínio da filha. Acontece que fontes informaram a Lucas Pasin que ela teria ficado nervosa com a revelação que ele fez sobre as contas da cantora.

Em entrevista, Dado já tinha falado sobre os problemas financeiros de Wanessa Camargo e o fato não deixou Zilu nem um pouco feliz.

A mãe da artista ainda revelou que os dois não estariam mais juntos e que teriam terminado a relação. Vale ressaltar que após sua saída ela passou a noite com a mãe, a irmã e os filhos, apenas.