Zilu manda recado para Wanessa Camargo: “Sempre levando bronca”

Mãe da cantora mandou um recado para ela no ‘Domingão’ e não deixou de dizer que a filha é muito justa

Aproveitou o seu espaço para hablar! Zilu Camargo usou o seu recado para Wanessa Camargo para dar um puxão de orelha na filha no ‘Domingão’. A mãe da artista disse que ela é muito justa e sempre dá bronca na mãe e ainda agradeceu pelo carinho e dedicação sempre.

“Oi Luciano, quanto tempo, né? Que prazer estar falando com você. Estou aqui pra agradecer você pelo carinho e dedicação que você sempre teve de cuidar da minha filhota Wanessa”, disse ela.

E completou: “Eu acho que a Wanessa é uma pessoa amorosa, dedicada naquilo que ela faz e sempre preocupada com todos nós, com a família, com todos os amigos, pessoas ao redor dela. Agora, aqui ó, virou filha. Eu que levo bronca, sempre levando bronca da Wanessa, mas bronca boa, ela é muito justa”.