Zilu Godói detona internautas: “Se minha singularidade incomoda, isso não é problema meu”

Ex-esposa de Zezé disse rebateu os comentários na web que falavam do excesso de photoshop em foto postada nas redes sociais

Viiish, Zilu não ficou nada feliz com os comentários que recebeu na sua publicação diante do uso de efeitos na imagem. A ex-esposa de Zezé rebate os comentários na web dizendo que não tem nada a ver com o que pensam da sua singularidade. Eita!

“O tempo passa para todos mesmo. Por isso eu sou o que eu quero o tempo todo… e ninguém tem nada com isso! Minha singularidade não pertence a ninguém… e se isso incomoda as pessoas, não é problema meu”, declarou.

Os comentários maldosos pediam para que Zilú fosse ela mesma e aconselhavam que envelhecer faz parte da vida. Parece que ela não gostou nada nada dessa história de crítica construtiva.