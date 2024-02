Zilu Camargo sobre músicas de Zezé di Camargo: “Eu também sou fã”

Sem papas na língua! Zilu Camargo contou que também é fã do trabalho do seu ex-marido, Zezé di Camargo. A influenciadora disse que ouve as músicas do ex e que não se importa quando as canções que ele gravou com o irmão, Luciano, começam a tocar em alguma festa ou na rádio.

“[Escuto sertanejo] o dia todo. Eu ouço muita música raiz, ouço todos os cantores do Brasil. Tem uma rádio nos Estados Unidos que só toca música sertaneja”, falou Zilu ao canal Gui Artístico Tube.

“Eu vou para festas dos meus amigos, eles ficam meio desconfiados: ‘Zilu, a gente pode [tocar]?’. Cara, eu também sou fã. Existe um artista que eu respeito, que eu gosto e que eu ouço no meu carro. Eu tenho a coleção”, afirmou.

A influenciadora ressaltou que sabe separar as coisas e reconhece o talento artístico de Zezé. “Existe um artista que eu respeito, que eu gosto e eu ouço no meu carro. Eu tenho que aplaudir porque é um talento, eu amo. E assim, faz parte da minha história, como não vou ouvir?”, disparou.