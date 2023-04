Zico quebra silêncio sobre possível foto com garota de programa: “Prove”

Ex-jogador e ex-treinador se manifestou após ter imagem ao lado de garota de programa, Lays Paz, vazada na web

A internet veio abaixo depois que uma possível foto de Zico ao lado de uma garota de programa vazou nas redes sociais. O ex-jogador e ex-treinador nega ser ele nas fotos e um internauta ainda problematiza a tal imagem. Mesmo tendo um emoji no rosto, a garota de programa afirma se tratar de um jogador de futebol aposentado.

“Como não sou eu (que se relacionou com a garota de programa), quem tem que se manifestar é quem está falando que sou eu e provar”, disse, de acordo com Gabriel Perline.

Claro que o ex-jogador não poderia deixar de falar do seu casamento com Sandra Sá há mais de 50 anos. “Vivemos, infelizmente, no país da mentira e as pessoas não estão nem aí para o mal que podem causar”, ressaltou.