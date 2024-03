Zezé explica motivo de não ter visto Wanessa Camargo ainda: “No trampo”

Zezé di Camargo não ficou calado quando não foi visto ao lado da filha que foi expulsa do BBB 24. o cantor contou que está trabalhando no seu DVD e ainda disse que ela está do lado de pessoas que a amam e que a apoiam. Zezé ainda disse que verá a filha apenas na semana que vem.

Zezé disse que está na fazenda em Goiás para cuidar dos preparativos do seu novo DVD. Com isso, ele ainda não voltou para São Paulo, onde a filha mora. “Queria estar aí pra te dar esse abraço filha. Mas seu papi está aqui no trampo, pra fazer o novo dvd. Semana q vem estarei aí pra te dar esse abraço. Mas vc está nos braços das pessoas q mais te amam. (Sua família)”, disse ele no Instagram.

Wanessa Camargo pegou um avião direto para São Paulo e foi recebida no aeroporto por sua mãe, a socialite Zilu Camargo. Em casa, ela reencontrou os filhos, José Marcus e João Francisco, e sua irmã, Camilla Camargo.