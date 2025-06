Zezé di Camargo chora compulsivamente em show após receber um desenho de uma fã. Saiba mais 

Gentee, estou aqui tomando o meu chazinho da tarde e aproveitando essa belíssima vista do Arpoador, quando recebo uma mensagem de uma das minhas amadas fofoqueiras sobre o Zezé di Camargo.

Acontece que o sertanejo ganhou um presente para lá de inesperado de uma fã nos bastidores de um show em Canhotinho, município de Pernambuco e ele não conseguiu segurar as lágrimas ao ver um retrato desenhado a lápis de Francisco José de Camargo, seu pai, segurando sua filha mais nova, Clara, fruto de seu relacionamento com Graciele Lacerda.

Para quem não sabe, o pai do cantor morreu em 2020 aos 83 anos e não teve a oportunidade de conhecer a neta mais nova.

A admiradora do cantor contou que sentiu que precisava mandar fazer uma montagem dos dois, e deixou o cantor visivelmente emocionado com a singela homenagem. “O meu pai. Demais! Ela parece com ele, meu Deus…”, notou ele.

O artista ficou completamente sem reação e ficou admirando fixamente o desenho que segura em mãos. Aos poucos, os olhos dele enchem de lágrimas, e ele chegou a agradecer a fã mesmo sem conseguir falar mais nada a respeito.

O pai do artista ficou conhecido pelo público principalmente por conta do filme Dois Filhos de Francisco (2005), que conta a história de como a dupla Zezé Di Camargo & Luciano prosperou no meio sertanejo mesmo vindo de uma realidade difícil. O sucesso de ambos se deu principalmente por conta do esforço do patriarca.

Em 2020, Seu Francisco foi internado com fortes dores intestinais e precisou passar por uma cirurgia. Mas, infelizmente, ele acabou não resistindo às complicações.