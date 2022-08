Zefa raiz é ignorada por Zefa Nutella: Atriz da primeira versão de ‘Pantanal’ fica magoada

Eu acho suuuper fofo a relação de alguns atores da segunda versão de ‘Pantanal’com os da primeira, um exemplo são as bruacas, mas o mesmo não aconteceu com as Zefas. Alguns atores procuraram os primeiros personagens da novela para trocas de experiências, e a atriz Giovanna Gold chegou até a mandar mensagem para Paula Barbosa, mas foi ignorada pela atriz, segundo o portal Extra.

“Desejei boa sorte e ela não falou nem obrigada”, declarou Giovanna durante uma live no Instagram com o jornalista Luciano Santiago. Parece que a magoazinha está no coração da Zefa raiz.