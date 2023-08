Zé Vaqueiro volta para os palcos e pede orações para seu filho

O cantor apareceu nas redes sociais e pediu para que seus fãs orassem pela saúde do pequeno

Zé Vaqueiro ficou uma temporada fora dos palcos, mas tudo indica que ele faça um retorno triunfal para os seus fãs. O cantor usou suas redes sociais para pedir orações para o seu filho, Arthur, que está na UTI, e disse que pretende voltar aos palcos.

“Dia 18 agora estaremos retornando a agenda de shows. Quero muito agradecer o carinho de cada um de vocês, agradecer o respeito que todos estão tendo e que tiveram também com tudo que a gente tá vivendo hoje. Creio que Deus tem o melhor para cada um de nós, que está no controle de tudo, mas sempre que forem orar, peço que continuem colocando a saúde e a vida do meu filho Arthur na oração de vocês, a minha família também, porque eu creio que Deus tudo pode”, pediu.

Depois, Zé Vaqueiro desabafou. “Desde quando descobrimos a gravidez da Ingrid, fizemos vários ultrassons para acompanhar porque foi detectado nele a mega bexiga. O médico já tinha falado que se essa mega bexiga não diminuísse, possivelmente seria o indício que ele nasceria com alguma síndrome, a gente só não sabia qual era ainda. A gente foi acompanhando tudo isso.”

“Ela fez o exame, que é bem invasivo, precisou furar a barriga da Ingra e ele coletou a amostra [de líquido amniótico] para saber qual era a síndrome. Foi detectada a síndrome da trissomia do cromossomo 13. Fomos acompanhando de perto, orando muito, não tinha ainda falado para vocês. Estávamos orando para que Deus fizesse o milagre e protegesse a vida dele e da minha esposa e que ele nascesse, que viesse com saúde […]”, acrescentou.

“Vou retornar aos shows porque tenho dado e recebido muita força da minha família e também quero receber o carinho e a força de vocês, pra também levar essa força e esse carinho para casa. Creio que mais uma vez a gente vai vencer. Ele tudo pode […]”, completou ele, que fará um show dia 18 de agosto em Imperatriz, no Maranhão, e 19 em Tarumirim, Minas Gerais.