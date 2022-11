Zé Neto testa positivo para Covid-19 e cancela turnê da dupla, Zé Neto e Cristiano, na Europa

De acordo com a assessoria de imprensa da dupla, o cantor passa bem e apresenta apenas sintomas leves da doença.

Ao que tudo indica, o pesadelo está voltando, felizmente apresentando menor gravidade, mas sabe lá o que está por vir. Pouco antes de subir no palco do Caldas Country Festival, neste domingo (13), que aconteceu na cidade de Caldas Novas – GO, o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano testou positivo para Covid-19 e teve que cancelar a apresentação da dupla.

Além do show no festival, a dupla teve que cancelar um show no Cruzeiro do Wesley Safadão (14) e uma turnê europeia que passaria por 5 cidades, sendo elas: Milão (17), Porto (18), Bruxelas (19), Londres (20) e Lisboa (21).

Esses cancelamentos foram informados pela assessoria de empresa dos cantores, através do perfil oficial da dupla no Instagram, onde também foi esclarecido o real estado de saúde de Zé Neto. “Zé Neto testa positivo para COVID e agenda da dupla Zé Neto e Cristiano terá shows cancelados. O cantor passa bem e apresenta sintomas leves. As datas passíveis de mudança serão reagendadas.”