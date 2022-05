Zé Neto recebe atendimento em hospital após sentir dores no corpo

Assessoria do cantor informou que os exames foram feitos por causa de uma aula de boxe que resultou em dores no corpo do sertanejo

Eita, bebês, depois dos polêmicos comentários na live de Gusttavo Lima, Zé Neto recebeu atendimento em um hospital de São José do Rio Preto na madrugada desta terça (31). De acordo com o jornalista Matheus Baldi, o cantor sentiu dores no corpo devido a prática do boxe.

Foram realizados alguns exames para comprovar o estado de saúde do sertanejo e pode informar se tudo estava como deveria estar, mesmo com as aulas ativas no boxe.

As pessoas que trabalham com o cantor ainda informaram que as informações que estão circulando na internet são inverídicas, dizendo que o cantor já está bem, após receber o atendimento médico.

Menos mal, né meninas? Ele fala umas coisinhas meio fora da casinha, mas a gente ama. Melhoras Zezinho.