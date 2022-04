Beijo caxumba? Zé Neto manda recado para sua esposa, Natália

A esposa do cantor entra na brincadeira e comenta: “Tô pronta, pode vim!”

Que brincadeira gostosa é essa Zé Neto? Haha Natália Toscano deve estar bem servida com o apetite do marido. Em vídeo para o Instagram o cantor da dupla Zé Neto e Cristiano, mandou um recado pra lá de picante para sua esposa dizendo que quando chegar terá beijo caxumba. Oi?

Isso mesmo, o cantor ainda explicou o que seria o famoso beijo. “Chegar em casa me aguarde, você vai me dar aquele famoso beijo caxumba, começa no pescoço termina no saco”, disse o cantor.

Pensa que Natália se esquivou? Jamais! a gata foi para cima e comentou o vídeo: “Tô pronta, pode vim!”.

O casal já é conhecido por suas brincadeirinhas sexuais e muito mais que isso, pelas fotos em que Zé Neto aparece de mala pronta para viajar ao lado da esposa. Quem entendeu, entendeu.