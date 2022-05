”Quem tem que dar satisfação sou eu, estou atravessando uma fase ruim”, diz Zé Neto em live de Gusttavo Lima

Depois de atacar Anitta falando de sua tatuagem no tororó, sertanejo afirmou estar sofrendo as consequências de mexer com a estrela

Tome! Ficou bem claro na live de Gusttavo Lima que Zé Neto está arrependido de ter mexido com o cristal brasileiro, Anitta, né? Ontem, enquanto Gusttavo se explicava diante das investigações do Ministério Público sobre a Lei Rouanet, o sertanejo da dupla tentava explicar que a culpa de tudo aquilo era dele e que ele quem deveria se retratar diante do caso.

“Não precisa explicar nada, silencia, faça isso irmão e cuidado com as palavras. Quem tem que dar satisfação sou eu, irmão tô atravessando uma fase ruim, sou seu irmão, não precisa se explicar, joga para mim, não tem nada a ver com você”, escreveu Zé Neto.

Gusttavo Lima chegou a chorar na live, rebatendo todas as críticas diante das investigações do Ministério Público sobre o cachê dos seus shows milionários em cidades pequenas do interior.

As investigações começaram com os shows em Roraima e Minas Gerais, mas o Ministério Público já investiga shows do cantor no Rio de Janeiro para descobrir se houve irregularidades na contratação de um show em Magé por R$1 milhão. Socorro!