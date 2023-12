Zé Neto fala sobre seu estado de saúde após o acidente: “Dos males o menor”

O cantor sofreu um acidente de carro e disse que suas costelas já começaram a se calcificar a caminho da cura total

Zé Neto apareceu em vídeo para contar detalhes sobre sua recuperação do acidente que levou os fãs à loucura. O cantor disse que suas costelas começaram a se calcificar, mas que ainda se sente ofegante por conta dos pulmões.

“Acabei de sair do médico. Acabei de fazer os exames de retorno no médico, fiz outra tomografia. Graças a Deus, as costelas já começaram a calcificar. A fratura está com o trauma ainda da lesão, o pulmão está contundido. Ainda estou ofegante, ainda meio ruim para falar, mas Graças a Deus, dos males o menor”, disse ele.

“Até dia 28 eu já vou estar zero bala para voltar aos palcos do Brasil. Eu já estou morrendo de vontade, vocês não sabem a saudade que eu estou de cantar para vocês. Passando para tranquilizar e agradecer todas as orações e momentos de carinho”, afirmou ele.