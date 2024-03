Zé Neto cai do palco durante gravação de DVD

Felizmente, o cantor sertanejo foi socorrido por nenhum tipo de ferimentos.

Gentee, que susto. Socorro! Recentemente, o cantor sertanejo Zé Neto, integrante da dupla Zé Neto e Cristiano, deu um baita susto em seus fãs, após cair do palco durante a gravação do próximo DVD da dupla, o “Intenso”, que aconteceu em Valinhos, no interior de São Paulo.

O tombo do cantor também foi gravado por câmeras amadoras, fazendo com que o take viralizasse nas redes sociais.

No vídeo em questão, Zé Neto aparece andando pelo palco quando, de repente, o palco acaba e o cantor simplesmente cai. Felizmente, nada de grave aconteceu com o sertanejo e ele foi socorrido sem nenhum ferimento.