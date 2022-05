Zé Neto ataca Anitta em show: “A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem”

Cantor criticou postura da cantora carioca e fez discurso em apoio ao atual presidente do Brasil em Sorriso, Mato Grosso

Para que tá feio Zé! A gente bem sabe quem ficava tirando foto de sunga com o Zezinho meia bomba para bombar a internet, né? O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, atacou a cantora Anitta com comentários sobre sua tatuagem e ainda fez discurso pró Bolsonaro em Sorriso, no Mato Grosso.

“Nós somos artistas que não dependemos da lei Rouanet. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem ou não, a gente simplesmente vem aqui e canta e o Brasil inteiro canta com a gente”, disse Zé Neto.

Os cantores Zé Neto e Cristiano fizeram um discurso a favor do atual presidente e atacaram Anitta durante show realizado ontem em Sorriso (MT) :"A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não." pic.twitter.com/5C1s2jmYIe — PAN (@forumpandlr) May 13, 2022

Só acho que com a tatuagem Anitta faz bem mais pelo Brasil que grandes nomes da música sertaneja, que como dizem as más línguas, carregam a música brasileira na cabeça. Seria melhor refletir sobre o assunto.

Aliás, as fotos de sunga seguem a mesma estratégia de Anitta, usar o corpo para estar na mídia, ou será que as fotos surgiram no Instagram sem sua autorização? Tô de olho, viu? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco.

Zé Neto, da duplinha sertaneja lá atacou a Anitta ontem no showzinho pago pela prefeitura com o dinheiro público e ainda teve a audácia de dizer que n precisa fazer tatuagem no toba, sendo q a última vez que ele repercutiu na mídia foi colocado uma banana dentro da cueca kkkkkk pic.twitter.com/69sIYNL8gD — endoida crlh • ANICHELLA (@BoydelRio) May 13, 2022