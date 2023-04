Zé Felipe sobre rap para Virgínia: “Meio brega”

Cantor disse que fez a música para sua esposa em meio a confusão gerada por Evaristo Costa no Twitter

Toda treta hoje em dia se pode monetizar para ganhar em cima, né? Afe! Zé Felipe viu a treta se expandir diante de Virgínia Fonseca e Evaristo Costa e já lançou o seu rap de apoio à esposa. O cantor se pronunciou no Instagram e concordou que o rap ficou meio brega, mas gostou de escrever com o beat que encontrou no Youtube.

“Música feita em 5 minutos com a base que achei no Youtube. Ficou meio brega, sim, mas gostei de escrever com esse beat”, iniciou.

O cantor ainda diz que escreveu a música para Virgínia, mas o sucesso está sendo usado como vergonha alheia nas plataformas de vídeo, principalmente no Tik Tok.