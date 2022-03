Zé Felipe manda ‘direta’ para Rezende em show realizado em Belo Horizonte

“Hoje ela está com um muito melhor que ele”, disparou Joseph para plateia

Não bastou a alfinetada de Virgínia Fonseca no ‘PodCats’ dizendo que só o amor não basta e que já passou por isso (suspeitei que fosse com seu ex, Rezende) que Zé Felipe deu um jeitinho de dar mais um chega pra lá no rapaz.

É importante recordar que o rapaz não disse nada e nem procurou Virginia, ou qualquer coisa do tipo, as alfinetadas aconteceram de apenas um lado da história. Não vão atirar pedras no rapaz, pelo amor de Deus.

O cantor foi direto ao ponto. “Hoje ela está com um muito melhor que ele, ela arrumou um 10 vezes mais rico que ele”, completou Joseph.

Camila Loures que gravava tudo no momento mostrou que Virginia ficou desconcertada, provando por A + B que nada daquilo foi planejado.

Rezende postou em seu Twitter uma mensagem subliminar, que acredito ser para as alfinetadas.

Ta querendo… Só não esta sabendo como pedir… 😂😂 — Rezende #ADR29M (@rezende_evil) March 1, 2022

O casal namorou durante quase dois anos e foi quando Rezende começou a tomar conta das redes sociais de Virgínia que ela terminou com o youtuber. Depois disso, não demorou muito para ela engatar com Zé Felipe, casar e ter a filha do casal, Maria Alice.

Todo o romance com Zé aconteceu em 10 meses, viu? Namoro, casamento, filho, tudo. Tá achando que ela dorme no ponto? Jamais.