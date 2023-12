Zé Felipe rebate indireta do humorista Vittor Fernando que alfinetou influencer patrocinados por jogos de azar

O marido de Virginia Fonseca levou uma alfinetada daquelas após comprar carro de luxo.

Minha gente, vocês viram a troca de farpas que tá rolando entre o Zé Felipe e o humorista Vittor Fernando? Isso tudo começou quando o ator Vittor Fernandes criticou influenciadores que divulgam jogos de apostas investigados pela polícia. Fernando não citou nomes, mas o marido de Virginia Fonseca entendeu que a indireta foi para ele. Pois, o humorista questionou de onde vinham os “milhões” de quem agradecia a Deus pelas suas conquistas. Ele citou o bordão “toda honra e glória a Deus”, usado por Zé e Virginia.

O ator detonou os jogos de apostas após a Rede Globo revelar que iria expor fraudes da empresa Blaze em reportagem do Fantástico deste domingo (17). A casa já firmou contratos com Viih Tube, Mel Maia, Neymar Jr. e Bruna Biancardi. A ex-BBB afirmou que não trabalha mais com a marca depois de descobrir as supostas fraudes.

Nos stories do Instagram, Vittor falou de forma indireta alguém que comprou um carro recentemente – lembrando que Zé Felipe e Virginia mostraram no sábado (17) um veículo de R$ 2 milhões adquirido pela família. “Toda honra e toda glória a Deus pelo meu novo carro de milhões de reais que eu conquistei enganando as pessoas”, disparou ele.

“Fico observando alguns influenciadores que fazem e ainda ficam comprando coisas milionárias, tipo carros de milhões e colocam ‘toda honra e glória a Deus, amém, Deus, obrigado Deus’. Que Deus? Se tem uma coisa que Deus não apoia é enganar os outros para enriquecer e ainda ostentar. Tenho para mim que nada compra uma consciência tranquila”, acrescentou Fernando.

Obviamente, o filho do cantor Leonardo ficou revoltado e deixou barato em uma publicação da página Choquei, no Instagram. “Quem é esse arrombado? Vai tomar no cu, filho da puta do caralho”, escreveu o cantor. Ele continuou a reclamar do ator em vídeos nos Stories.

“Vocês já perceberam que eu nunca cheguei e xinguei ninguém à toa? É sempre alguém que fala ou faz alguma merda. Depois dizem que eu só sei xingar e perguntam cadê a classe. Querem que eu faça o quê? Que eu mande flores? A gente está quieto e vêm pessoas inventando coisas, e não posso rebater, tenho que ficar quieto. Não, né? Tudo tem limite”, defendeu-se.

Mais tarde, Vittor Fernando voltou a alfinetar influenciadores patrocinados. “Está vendo o que eu falo sobre consciência tranquila? Eu nem citei nomes e já estão se doendo por aí”, disparou ele.