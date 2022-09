Zé Felipe rebate comentários de pediatra: “vai dar um tiquinho”

A pediatra que foi mantida em anonimato fez comentários a respeito do desenvolvimento de Maria Alice.

Que a influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe são um eterno alvo de críticas e comentários na internet, não é novidade, mas quando esses comentários envolvem a pequena Maria Alice, o casal fica extremamente enfurecido.

Recentemente, uma pediatra fez alguns comentários, em seu twitter, a respeito do desenvolvimento da filha do casal: “Coisas que a pediatria me proporciona: eu fico vigiando a Maria Alice, filha da Virgínia e do Zé Felipe, para ver quando ela vai desenvolver a fala (que está atrasada, inclusive)”, o que acabou irritando os pais da menina, que se pronunciaram pelo instagram.

“Não seja esse tipo de profissional, pelo amor de Deus. Tipo de coisa que recebo só para tirar minha paz. Tenha santa paciência.”, disse a influenciadora e completou: “Cada criança é uma criança. Maria Alice vai ao pediatra todo mês. Ela é super inteligente, fofa, linda e faz as coisas no tempo dela, sim. E outro detalhe: nem tudo é postado”.

Já Zé Felipe, através de uma sequência de stories, mandou a pediatra ir curtir o fim de semana e descansar para conseguir atender direitinho os seus pacientes nesta segunda (12). “Dra. pelo amor de Deus fia, vai curtir o seu final de semana, vai beber uma cerveja, preparar pra você atender o povo bem atendido, seus pacientes, na segunda-feira. Vai curtir com o seu marido ou com a sua esposa ou com sua namorada, vai dar um tiquinho”.