Zé Felipe perde a linha e manda Luana Piovani “tomar no c*” após críticas à Virgínia! 

Gente, e a treta não paraaaaaa!!! Após Poliana Rocha sair em defesa da nora com uma alfinetada daquelas digna de novela das 21h, agora foi a vez de Zé Felipe, o marido de Virgínia Fonseca, pegar o microfone do barraco e disparar contra ninguém menos que Luana Piovani, que criticou duramente a influenciadora após seu depoimento na CPI das Bets, que rolou nesta terça (13).

Sem papas na língua (e muito menos no coração), o sertanejo decidiu responder com um vídeo inflamado nos stories do Instagram e já chegou chamando Luana de “Matusalém” — sim, a entidade quase milenar da Bíblia — e mandando um recado pra lá de explícito. Segura esse nível de baixaria:

“Foda, viu? Hoje é ‘mesversário’ do José [seu filho caçula com Virgínia] e acordei já com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar… Meu Deus do Céu! Luana Piovani, vai tomar no seu c*! Pelo amor de Jesus Cristo, filha!”, soltou o cantor, indignado com a “biscoitagem” da atriz.

Babadooo, né? Mas podem confessar, assim como eu, sei que todos vocês estão loucos aguardando os próximos capítulos desse novelão da vida real… com direito a figurino rosa, CPI, e bordões no Senado.