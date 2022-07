Mãe de Zé Felipe se pronuncia sobre Pabllo Vittar: “Admiração ou inveja”

Poliana foi questionada por uma seguidora sobre a polêmica envolvendo a música ‘Bandido’

Tivemos o final de semana movimentado com Pabllo Vittar colocando a boca no trombone diante das diretrizes do Youtube. A cantora envolveu Zé Felipe diante da sua nova música de trabalho, Bandido, afinal a artista tem uma música chamada ‘Bandida’ que foi restringida do Youtube. A mãe de Zé utilizou o Instagram para se pronunciar diante do acontecido.

“O que acha do pronunciamento de Pabllo Vittar sobre a música ‘Bandido’?”, perguntou um seguidor em uma caixinha de perguntas.

Poliana respondeu: ”Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continue fazendo seus planos acontecerem enquanto eles falam”.

O vídeo de Pabllo ainda corre solto nas redes e fez um barulho nas redes sociais, porém o problema não é com Zé Felipe, e sim com o Youtube, acalmem os ânimos. Zé foi só um exemplo. Paz?

Pabllo Vittar desabafa sobre as diretrizes do YouTube que restringiu o seu clipe “Bandida” na época e não restringiu o de Zé Felipe que se chama “Bandido”. 🗣 pic.twitter.com/cdktlZEeRv — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) July 2, 2022