Zé Felipe fala sobre relação com seu irmão, João Guilherme

O cantora contou que os dois são bem próximos e que sempre estão zoando um ao outro

Em entrevista para a GQ Brasil, Zé Felipe não deixou de falar sobre sua relação com seu irmão, João Guilherme. O cantor contou que a relação dos dois é boa e que apesar da distância e da rotina de compromissos pesada dos dois, eles vivem zoando um ao outro.

“Ele é um menino maravilhoso, do bem. A gente não se fala muito porque sou ruim de mensagem. Mas sempre quando nos encontramos é maravilhoso”, disse ele. Zé Felipe também negou qualquer divergência que possa existir entre eles e contou que a relação é a melhor possível.

Ele ainda completou: “Sempre quando sai uma fofoca falando dele, eu pego no pé. Quando sai de mim, ele pega no meu. É aquela tiração de onda de irmão. Um zoando o outro. A gente sempre conversa mais sério quando temos um tempo pessoalmente. É sempre um pegando no pé do outro”, disse.