Zé Felipe decepciona fãs por tratamento com funcionário: “Menino mimado que gosta de zoar o coleguinha”

Os fãs do cantor ficaram desapontados com sua postura diante de um dos seus funcionários e o tratamento nada convencional com o profissional

Depois da repercussão diante das imagens em que Zé Felipe aparece pegando no pescoço de um de seus funcionários, elas foram rapidamente retiradas do ar. Acontece que ele aparece pegando no pescoço do rapaz que trabalha para sua esposa. Tudo foi filmado no Instagram de Virgínia. Em tom de “brincadeira”, ele diz que vai ensinar o rapaz “como se pega uma cobra”. Ele então pressiona o pescoço do assessor pessoal da esposa, Herbert Gomes. “O Zé Filipe é aquele menino mimado que gosta de zoar o coleguinha batendo, humilhando pra se sentir superior. Não é de hoje que vejo essas “brincadeiras” de agressão, fora a falta de educação”, detonou um. “Me incomoda também a forma como ele é tratado. Não tem vida”, criticou outro. “É o capacho deles… desrespeitoso de mais a forma como tratam ele!”, escreveu outro seguidor também reprovando o comportamento.