Zé Felipe debocha de aparência de funcionária e leva invertida da web

O cantor falou sobre os dentes da funcionária e a comparou com um cavalo por causa da sua saúde bucal

A web virou um alvoroço depois que Zé Felipe falou sobre a aparência da sua funcionária. O cantor a comparou a um cavalo por causa de sua saúde bucal. Não demorou muito para que o tribunal da internet caísse em cima de Zé, dizendo que os comentários eram de mau gosto.

Alguns internautas saíram em defesa da mulher. “Não se brinca com isso”, “Isso não é brincadeira que se faça, ela deve ter se sentido ofendida” foram alguns dos comentários.

🚨VEJA: Zé Felipe debocha da aparência de funcionária e a compara com um cavalo.



“Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo”. pic.twitter.com/73FNcTILWM — poponze (@poponze) August 17, 2023

Não demorou para que ele tomasse as providências. “Galera, eu vi que saiu que eu estava debochando da Jana, pela brincadeira com os dentes dela, que ela tava fazendo tratamento. Aí, antes, foi a brincadeira com o João Guilherme, por causa do cropped. Put* que pariu, velho, pelo amor de Deus, a gente só brinca com quem a gente gosta, eu fui criado assim. Agora, esses pa* de bos**, que nunca fez nada, manda essa. Qualquer coisinha, mimimi, você deve ser um santo, né? Faz coisa muito pior e acha que é o dono da moral e da razão”, defendeu-se ele em vídeo publicado nos stories.