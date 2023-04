Zé Felipe chama Evaristo Costa de Folgado: “Vai tomar no c*”

Cantor deu seu recado para o jornalista após ele problematizar a contratação de babás para a criação das filhas de Virgínia e Zé

Eita! Zé Felipe também se pronunciou por causa do comentário de Evaristo sobre mãe ser a pessoa que cria os filhos. O cantor não teve papas na língua e mandou o jornalista tomar no c*, chegando a chamá-lo de folgado. Ou seja, recado dado: não mexe com a família do sertanejo.

“Internet aqui está foda, viu? Meu recado é para o Evaristo, vai tomar no c*, folgado! Vai tomar no c* e foda-se. Muita gente querendo falar merda, atrás da internet a gente fica muito grandão, mas não é assim não”, disse.

Ele ainda completou: “Muita gente folgada atrás de perfil aqui, na cara não falam nada, porque levam um pau”, finalizou.