Zagueiro do Cruzeiro publica ameaças de torcedor no Instagram: “Me ajudem identificar esse criminoso

E onde foi parar a noção das pessoas, que esse criminoso pague por essas ameaças. Na noite de ontem, 21, o zagueiro do Cruzeiro, Eduardo Brock, publicou em seus stories no Instagram ameaças que recebeu de um torcedor: “Fala nação cruzeirense! Aqui pedir uma ajuda pra identificar esse criminoso. Quem é e de onde é para ajudar a Polícia a identificar e prender o quanto antes”, escreveu ele.

A mensagem enviada pelo torcedor Gabriel Rocha diz: “E ai o filho da puta, Só quero te falar uma coisa, Diz pro teus filhos ficar esperto, Porque sei onde eles estudam, Se eu não conseguir te achar na rua, Vai ser com tua família, Boa noite”, e finalizou com imagens de uma bomba e uma espada.

O jogador publicou imagens do perfil do criminoso e agradeceu quem estava ajudando e mandando informações sobre o rapaz. Eduardo disse ainda que o torcedor foi identificado e as irão agir.

Eduardo Brock denunciou as ameaças para a polícia. (Reprodução Instagram)