Yuri e Nathalia se beijam na Fazenda e namorado dispara: “Não acreditei”

Os dois deitaram para dormir na mesma cama e acabaram se beijando no escurinho enquanto todos dormiam

O fogo no feno já começa a pegar cedo cedo na Fazenda. Ontem(19) Nathalia Valente e Yuri, modelo do clipe de Anitta, se beijaram quando foram dormir. Vale ressaltar que os dois dormiram na mesma cama. O que minhas fofoqueiras ficaram de olho foi nas redes sociais de Kaio, namorado da peoa que estava nos braços de Yuri. Ele não deixou de falar poucas e boas sobre a influenciadora.

“A meina invade a minha casa de baixo para me pedir desculpa fala ‘depois que eu sair de lá quero que a gente converse e se acerte’, pediu para eu reservar um hotel para dormir comigo antes do confinamento, falou para mim ‘te amo, não vou ficar com ninguém lá dentro'”, disse.

Kaio ainda completa dizendo que não confiou na palavra de Nathalia. “Ainda bem que eu não acreditei, mas mesmo assim mantive meu apoio aqui fora para ela como prometi. Enfim, as pessoas são desse jeito”, declarou.