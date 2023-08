Yudi Tamashiro desabafa sobre síndrome de burnout e dificuldades financeiras

O apresentador fez uma reflexão sobre os altos e baixos da vida pessoal ao longo dos últimos anos

Meus amores, estou aqui tomando meus bons drinks num bistrô maravilhoso aqui no Jóa enquanto me atualizo das fofocas diárias, eis que recebo essa nota sobre o Yudi Tamashiro. O aniversariante do dia abriu seu coração sobre todos os altos e baixos que viveu tanto na carreira quanto na vida pessoal e ainda aproveitou para desabafar sobre as dificuldades que teve ao longo dos últimos anos.

“Me encontro em uma fase mais reservada e não me exponho tanto como antigamente. Tanto nas redes sociais, como nos lugares que frequentava. Minha rotina hoje é: igreja, trabalhar e ficar com a minha família”, avaliou o apresentador.

O apresentador ainda falou sobre o diagnóstico de Síndrome de Burnout, que recebeu depois de ter sido internado às pressas no hospital, em maio deste ano. “Minha cabeça ‘explodiu’ e fui parar no hospital. Quando saí, fui para Orlando e fiquei pensando na vida, no que me fez chegar onde estou hoje”, relembrou.

“Voltei para o Brasil com a certeza de me aprofundar naquilo que me fez conquistar tantas coisas. E entrei em uma fase nova da minha vida e voltei a me reconectar”, explicou Yudi, refletindo sobre os altos e baixos que já viveu em todos os sentidos da vida.

“Minha vida sempre seguiu em uma crescente, em questão de dinheiro, fama, conquistas. Você demora anos para conquistar, mas para estragar tudo é uma questão de meses. E foi o que aconteceu. Queria viver o que não tinha vivido, aproveitar o que não tinha aproveitado. Acabei perdendo o foco. Mas deu tempo para recuperar todas as coisas”, declarou ele.