Youtube proíbe Monark de monetizar em novo canal após discurso nazista

⚠️ | "Deveria existir um partido NAZISTA legalizado no Brasil […] Se o cara for anti-judeu ele tem direito de ser anti-judeu."



Esse trecho da fala de Monark ultrapassa todos os limites. Defender a criação de partido nazista é o estopim do mau-caratismo. Ridículo!



