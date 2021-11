Youtube por favor não tira o canal do Viniccius13 do ar!

O Youtuber Viniccius13 pode perder seu canal no Youtube por conta de direitos autorais de vídeos memes veiculados em seus vídeos.

De acordo com as regras do Youtube, o canal pode deixar de ser veiculado por ter recebido dois strikes.

O Youtube está precisando rever suas políticas com relação aos vídeos que abriga em sua plataforma. Digo isso por conta do que aconteceu com o canal do Viniccius13 no dia de ontem (9/09).

Viniccius13 fez um vídeo explicando a situação para seus seguidores.

Em vídeo em seu canal, o Youtuber que concentra mais de 5 milhões de inscritos falou sobre o acontecido e se mostrou bem chateado com a situação. O que acontece é que empresas estão comprando os direitos autorais de vídeo memes antigos. Como estes memes são veiculados em vários vídeos disponíveis dentro da plataforma, com isso estas empresas cobram o Youtuber para que ele pague para usar os memes em questão. Não pagou? Leva strike. Até o que o Youtube retira o canal do ar automaticamente… situação bem chata né?

O Youtuber recebeu notificações da plataforma.

O Youtuber e influenciador Felipe Neto também se manifestou sobre a situação e saiu em defesa de Viniccius13 dizendo que: A máfia do copyright no Youtube ataca de novo, agora tentando deletar o canal do Viniccius13. Empresas safadas compram direitos autorais de vídeos-memes antigos. Aí vão atrás de canais que tenham usado esses trechos ao longo dos anos e dão strike. Pedem $ pra parar. E o Youtube deixa.”

Felipe Neto se manifestou sobre o ocorrido.

Viniccius13 fez um vídeo explicando a situação e revelou sua preocupação com o ocorrido.

O fato é que o Youtube precisa melhorar suas diretrizes, avisar previamente o Youtuber e avaliar realmente o pedido destas empresas e sua política de direitos autorais.