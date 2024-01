Yasmin Brunet revela que Anitta a ajudou com insegurança com o corpo

Se Yasmin Brunet tem inseguranças com o corpo, imagina a gente, quem somos nós na fila do pão? Aloca! A musa contou para Wanessa Camargo que o clipe ‘Vai Malandra’ de Anitta a ajudou a lidar com as inseguranças diante ao seu corpo.

“Eu olhei minhas colegas, sendo corajosas, e eu falei: são lindos os corpos delas”, declarou Wanessa Camargo. Na sequência, Yasmin Brunet explicou que mudou sua percepção com o próprio corpo e passou a se aceitar após o lançamento de uma música da ‘Girl From Rio’.

“Eu tinha muita questão com meu corpo, eu ainda tenho, mas eu tinha muita questão até eu ver o início do clipe ‘Vai Malandra’ da Anitta e eu achei libertador. Eu até falei com a minha mãe… e ela falou: ‘Exatamente, está vendo como pode ter um corpo normal?’. Se a Anitta, que é a Anitta, está todo mundo destrinchando tudo que ela faz, tem essa coragem… Com certeza ela tem noção do quanto isso inspira”, relatou a filha de Luiza Brunet.