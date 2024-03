Yasmin Brunet revela motivo para ter aceitado o convite de ir para o BBB 24

Yasmin Brunet foi de eliminada do BBB 24 direto para a glória do público que a ama. A musa esteve no programa Domingão com Huck e contou detalhes sobre a sua decisão de ir para o confinamento de Boninho. Ela não deixa de ressaltar que gostaria que as pessoas conhecessem mais sobre ela.

“Eu fui para eu me conhecer mais, para me conhecerem mais, porque a Yasmin das fofocas que conheciam aqui fora não é exatamente quem eu sou. Inclusive, todo mundo achava que eu iria causar de outra forma e me consideraram mais planta lá dentro. Eu fui para isso e a minha decisão foi meio que do nada. Eu só não pensei muito. Não fui como jogadora, não me preparei muito pro jogo. Eu só fui para viver a experiência do Big Brother”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre sua experiência no programa. “O Brasil me viu errando diversas vezes, me viu acertando algumas. Tem os altos e baixos. A gente aprende com nossos erros para não cometê-los novamente, porque de nada adiante dizer que vai aprender e continuar cometendo os erros. Eu estou disposta a mudanças e a aprender sempre. A vida é isso. Vocês viram todos os meus piores e melhores lados lá”, contou.