Yasmin Brunet desabafa sobre comparações com Mel Maia: “É muito feio”

A modelo abriu o seu coração para seus fãs no Instagram e contou detalhes sobre a comparação entre as duas musas

Eita! Quero começar essa matéria refrescando a memória de todos vocês para lembrarem que Mel Maia é ex-namorada de Mc Daniel, com quem Yasmin tem um envolvimento nada escondido. Pois bem, a modelo soltou o verbo e contou detalhes sobre as comparações com Mel Maia e desabafou para seus seguidores.

Na live, uma amiga repetiu uma pergunta de seus seguidores: “O que você acha do povo ficar te comparando com outras mulheres?”. Sem citar o nome da artista, Yasmin fez seu desabafo. “Não faz isso não gente, sério. Eu fico vendo vocês comparando o tempo com outras meninas, inclusive com meninas muito mais novas, que não tem nem como ter essa comparação. É muito feio, gente. É muito chato, de verdade”, iniciou.

Em seguida, a modelo criticou a atitude de alguns internautas e deu uma lição de moral. “Cada pessoa é uma pessoa única. Cada pessoa tem sua beleza individual. Cada pessoa é de um jeito. Tudo bem gostar mais de uma ou de outra. Tudo bem achar mais bonito o corpo de uma do que da outra. Mas assim, ficar botando duas mulheres contra as outras, é bizarro. Vocês não fazem isso com um homem, cara. Vocês só fazem isso como mulher”, disse ela.

“Ai depois, quando dá ruim, é tipo: ‘Quem é que começou tudo?’. Eu não entendo porque tem que ficar botando uma mulher contra a outra. Vocês têm que parar com isso, pelo amor de Deus. Para de criar rivalidade onde não tem. Cada mulher tem sua beleza diferente, ninguém é igual a ninguém”, finalizou.