Yasmin Brunet desabafa após comentário de Nakagima: “Opiniões machistas e ofensivas”

A modelo viu o comentário do surfista no perfil ‘Segue a Cami’ antes dele apagar e fez um comentário sobre a atitude do amigo do seu ex-marido, Gabriel Medina

Yasmin Brunet não deixou passar barato o comentário de Nakagima na página ‘Segue a Cami’. A influenciadora soltou o verbo diante do comentário machista do surfista e pediu respeito diante de tudo que ela passou. No comentário, ele falava que ela achava que ele era má companhia para Gabriel Medina, seu ex, e ele ainda acusa ele de sempre “estar no palco”, citando nomes de cantores como Ret e Xamã.

“Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disparou. Logo ela respondeu: “Frequentemente venho sendo alvo de Flávio Nakagima com opiniões machistas e ofensivas em razão de notícias veiculadas na mídia”, iniciou.

“A opinião dele pouco me importa, mas me entristece saber que, em pleno 2023, mulheres sejam julgadas por suas opções e escolhas. Sou uma mulher independente e livre para fazer o que quiser – ou me relacionar com quem quiser. Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”, disse.