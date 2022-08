Xuxa sobre animais de estimação: “Prefiro ficar com bicho do que com gente”

Apresentadora contou que chegou a ter 54 cachorros de estimação

Xuxa segue sendo uma das grandes amantes dos bichos em toda espécie que existir. A musa sempre teve o privilégio de mostrar como a fauna brasileira é rica em seus filmes e projetos e não para por aí, porque aos 59 anos, a apresentadora conta que prefere os bichos do que as pessoas. Errada não está, né?

“Já tive 54 cachorros de uma vez só, morava num sítio […] Eu tive todas as raças. Eu ia nos lugares e ganhava e acabava não dando. Tinha uns vira-latas maravilhosos nesses 54, não tive só bicho de raça. Deixo claro que eu prefiro ficar com bicho do que com muita gente” disse Xuxa durante participação no podcast ‘Bichos da Escuta’ do Fantástico.

Rainha faz assim mesmo, amores!