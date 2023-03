Xuxa revela que passou por 3 cirurgias não autorizadas: “Eu só queria o peito!

A apresentadora foi submetida a uma lipoaspiração, a uma lipoenxertia e a uma aplicação de botox.

Gente, e com a Xuxa que é a Xuxa já tiveram a capacidade de fazer isso, imagina o que não pode acontecer com outras pessoas. Durante a sua participação no programa Saia Justa, que é exibido na GNT, a minha musa e rainha, Xuxa Meneghel revelou que já passou por procedimentos estéticos não-autorizados.

A apresentadora conta que o ocorrido aconteceu pouco depois que a mesma deu à luz a sua filha, a modelo Sasha Meneghel. Apaixonada pelo tamanho que seus seios ficaram durante a gravidez, Xuxa resolveu que colocaria uma prótese de silicone.

“Depois que a Sasha nasceu, eu inventei que eu queria os peitos da gravidez, que eu achei a coisa mais linda. E eu procurei uma profissional para fazer e a Marlene Mattos na época, que estava comigo, disse que eu tinha que fazer com tal pessoal e eu falei que queria fazer fora”, iniciou a rainha.

Convencida por Marlene, a apresentadora foi até essa profissional, que logo de cara mostrou que não estava levando os pedidos de Xuxa a sério.Sem entender o que estava acontecendo, a apresentadora questionou a profissional a respeito do que ela estava fazendo, mas foi ignorada pela mesma.

“Eu fui fazer na mulher que ela queria que eu fizesse. Cheguei lá, falei: ‘Eu quero um peito 140, 150 ml a mais que eu tenho. A mulher começou a fazer um desenho na minha barriga. Eu falei ‘não, não, precisa mexer na barriga’ e ela continuou e desceu para bunda e eu falei para não mexer porque eu gosto da minha bunda. Eu falei, porque você está me desenhando, eu quero o peito só. Ela riu e nada”, continuou.

Ao acordar da cirurgia, a apresentadora ficou revoltada com o que havia acontecido. Ela revela que só queria modificar o seu peito, mas acabou que teve o seu corpo todo alterado.

“Quando eu acordei, estava com 320 de peito, a mulher fez uma lipo, botou para cá, fez um treco aqui em mim e acordei com dois pontos meio roxo, azulados aqui (mostrando os olhos). Eu queria matar a mulher porque eu sentia dores no corpo todo e eu não entendia porque eu estava com dor no corpo todo se eu queria um peito”, reclamou Xuxa.

Por fim, a musa revelou qual tinha sido a justificativa da profissional, após a mesma repreendê-la a respeito dos procedimentos não autorizados que a mesma teria feito em seu corpo.

“Ela disse que viu vários peitos em mim e viu que aqueles peitos eram melhor para o meu tamanho, achou que eu não tinha muito aqui e resolveu fazer uma lipoescultura, me encheu de fibrose e até hoje eu tenho isso no meu corpo e com duas coisas roxas aqui que eu falei, ‘o que é isso?’ e ela ‘uma surpresa, coloquei botox’. Eu fiquei paralisada por 6 meses”, finalizou a apresentadora.