Xuxa revela que Angélica mandou sua pinta para ela: “Ela tem a pinta em adesivo”

Durante coletiva de ‘Uma Fada veio me Visitar’, Xuxa contou que ao se vestir de personalidade dos anos 80 não poderia faltar a amiga no casting

Xuxa revelou surpresa ao receber um presente inusitado de Angélica ao reviver algumas personalidades importantes dos anos 80 para o seu filme ‘Uma Fada veio me Visitar’. A loira contou que Angélica mandou sua pinta em adesivo para que ela ficasse caracterizada dos pés a cabeça como Angélica.

“Aquela pinta, ela que me deu. Estou falando sério. Eu falei: ‘Vou fazer você’. Ela disse: ‘Pode deixar que a pinta eu te mando”, Xuxa narrou a conversa com Angélica.

“Eu achei estranho ela falar isso. Como ela vai mandar a pinta dela?”, disse a apresentadora, que ficou chocada quando recebeu o presente: “Chegou lá em casa uma caixinha com vários adesivos. Ela tem a pinta dela em adesivo. Tamanho maior, médio e pequeno, para as pessoas com uma perna um pouquinho menor”, Xuxa se divertiu ao revelar os detalhes dos bastidores.