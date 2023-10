Xuxa relembra relação problemática com pai e desabafa: “Não veio falar comigo”

A apresentadora relembrou quando ela falou do abuso em entrevista ao Fantástico e não recebeu o apoio ou uma ligação do seu pai para falar sobre o assunto

Xuxa Meneghel abriu o seu coração em entrevista à revista Caras e contou detalhes sobre sua relação problemática com o seu pai. A apresentadora ainda disse que aprendeu que o tempo é capaz de desfazer mágoas e ainda relata que ficou sentida por ele não a ter procurado depois de revelar o abuso em entrevista ao Fantástico.

“Até hoje eu me pergunto por que meu pai não falou comigo sobre certas coisas. Por exemplo, quando eu falei do abuso no Fantástico e falei do amigo dele e tal, ele não veio falar comigo depois. Meu pai tinha uma coisa muito assim, sabe? Ele não era de falar e não só do abuso, como qualquer outra coisa”, disse ela.

Ela aida completou: “A gente nunca se sentou para conversar. Na realidade, eu trabalhei isso dentro de mim. Eu não posso julgar o meu pai por uma coisa que eu faria ou poderia fazer pior ou que todo mundo faz”, disse ela, relembrando as traições do pai com sua mãe, Alda Meneghel.

“A gente acha que o nosso pai, nossa mãe, não pode errar. A gente aceita erros de todo mundo, menos deles. Aí quando eu me coloquei no lugar não só de filha, mas de uma mulher com um relacionamento, eu não podia ter cobrado tanto, ter me metido ou ter falado tanto esse turbilhão de coisas que eu senti. Não foi justo com ele”, declara.