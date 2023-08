Xuxa fala sobre seu suposto pacto com o diabo: “As pessoas são burras!”

A eterna Rainha dos Baixinhos perdeu a paciência com os telespectadores que a cobraram de não ter abordado esse assunto no documentário.

Gente, é sério que ainda existem pessoas que acreditam nisso? Eu juro que achava que esse assunto não passava de um meme extremamente cringe. Na último quinta- feira (10), foi lançado o último episódio da série documental da minha rainha Xuxa Meneghel, porém, mesmo com todos os assuntos que foram abortados pela produção audiovisual, nas redes sociais, os telespectadores vem questionando o motivo de um assunto não ter sido abortado na série da Rainha dos Baixinhos, a lenda urbana de que ela teria feito pacto com o diabo.

Em entrevista ao Gshow, Xuxa falou sobre o assunto e detonou as pessoas que não só caíram nessa fake news como ainda acreditam nessa teoria estúpida, citando dois dos mais famosos argumentos utilizados para disseminar essa teoria.

“Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. ‘A Xuxa teve um pacto com o diabo’. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida?”, iniciou a apresentadora, que continuou: “A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas… O disco ao contrário…. Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande.”

Logo em seguida, através de suposições, ela explicou o motivo desse tema não ter sido abordado em seu documentário, insinuando que o diretor artístico da obra, que foi ninguém mais do que o apresentador Pedro Bial, possui um intelecto elevado demais para perder tempo com esse tipo de desinformação.

“Acho que ele não botou porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa muito bem informada. Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: ‘Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos. Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso”, explicou.

Por fim, ela afirma que tem pena de ver que ainda existem pessoas que acreditam nessa lenda urbana.

“Eu é que acabo respondendo as pessoas porque fico com pena delas acreditarem nisso. O filme que fiz, que a boneca é assassina, que eu tenho pacto com o diabo… Isso é uma coisa que nem chego a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso”, finalizou a apresentadora.