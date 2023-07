Xuxa conta que já ganhou um vibrador de aniversário de Angélica e Eliana

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, a apresentadora bate na tecla de que seja muito injusto mulheres não poderem falar sobre esse assunto de forma abrangente

A entrevista de Xuxa Meneghel para Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme deu o que falar na web e eu não me segurei de tanto choque. A loira revelou que ganhou um vibrador de Angélica e Eliana e ainda revela detalhes sobre as conversas que as três têm em um grupo só delas.

“Esse grupo deveria ser censurado porque só eu que mando todas as coisas, e às vezes elas não falam nada. Eu fico ‘que grupo mais chato’, e elas começam a mandar umas coisas. Tudo que você possa imaginar é censurado”, contou.

Xuxa ainda fala sobre o presente: “Meu presente de aniversário, ganhei das duas. Encheram de fotinhas e me deram um vibrador. Um modelo que eu não conhecia, tem um sugador e um outro lado que é outra coisa… não sei se sou mais acostumada com o meu antigo, que eu não conhecia, tem um sugador e um outro lado que é outra coisa… não sei se sou mais acostumada com o meu antigo, que eu gosto mais, que é só um sugador. Eu tenho vários tipos, para deixar em lugares diferentes. Na casa do Juno, na minha casa, em Angra…”, declarou.

A apresentadora ainda bate na tecla de que acha um absurdo a hipocrisia das mulheres acharem que as mesmas mulheres não podem falar sobre o assunto, sendo que os homens falam de forma descarada.