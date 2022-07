Xuxa celebra os 24 anos da filha: “Você é mais do que sonhei”

Lembro quando Sasha nasceu e foi noticiado no Jornal Nacional. Hoje Sasha Menghel completa seus 24 anos, e a mãe mais que coruja postou um vídeo emocionante, mostrando momentos com a filha. Xuxa também demonstrou seu amor na publicação para a filha: “Amor da minha vida”.

A rainha dos baixinhos celebrou mais um aniversário da filha: “Amor da minha vida, vc sabe o quanto eu preciso de vc @sashameneghel. Nas outras vidas eu te amei e tenho que ter muitas outras pra dizer te amo.

Sei que nessa eu digo e repito ( mas é pouco) … EU TE AMO, meu orgulho. Vc é mais do que eu sonhei , vc é meu eterno BB . E não me canso de dizer bgda por vc ter vindo pra minha vida no dia 28 de julho de 1998 . Seja feliz hj e SEMPRE! ❤️💋💋💋🎉🎂” Escreveu Xuxa.