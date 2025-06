Xuxa celebra o Mês do Orgulho LGBTQIA+ com série especial e clipe inédito de “Arco-Íris”

Amores, estou a caminho de uma boutique exclusiva aqui no Shopping Leblon, afinal, hoje tenho compromisso em um evento babadeiro no Leme. Eis que, ao chegar na loja, recebo dezenas de imagens inéditas de minha íntima e adorada Xu Meneghel em seu novo projeto em homenagem ao Mês do Orgulho. Gente, tá um verdadeiro espetáculo.

Acontece que, no próximo domingo (22), a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel vai lançar, nas redes sociais, a série digital ‘Cartas do Orgulho’ em tributo aos fãs que pertencem à comunidade LGBTQIAPN+.

O projeto da Rainha dos Baixinhos vai revisitar o formato clássico das leituras de cartas que eram realizadas durante as exibições do ‘Xou da Xuxa’.

A eterna Rainha dos Baixinhos resgatou o formato clássico das leituras de cartas para esse projeto (Blad Meneghel)

“Cartas do Orgulho” foi idealizado em parceria com a plataforma Globoplay, e contará com a presença do carnavalesco Milton Cunha e dos atores Ana Hikari, Rodrigo Sant’Anna, Nany People e Silvero Pereira.

Além da série digital, Xuxa vai promover um videoclipe inédito da atemporal ‘Arco-Íris’ (1987), que desde então, tem embalado as lutas da comunidade LGBTQIA+ pelo direito de amar.

“Fico muito feliz de saber que essa música significa muita coisa para a comunidade: significa força. sonhar, não desistir. Isso para mim é mais do que uma honra”, destacou Xuxa.

A cantora revelou que sente feliz em saber que sua música é usada em prol de todas as formas de amar (Blad Meneghel)

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o clipe exibirá Xuxa com nove looks coloridos escolhidos a dedo por ela. Alguns dos figurinos icônicos que a cantora vai usar foram emprestados por Sheila Veríssimo, Miss Brasil Gay 2013.

Meu bem, não sei vocês… mas eu já me encontro contando os segundos para acompanhar essa iniciativa que vai deixar o nosso coração quentinho.