Profissional passou por cirurgia depois de disparar um tiro com a arma na cintura

Foi pensando no passarinho voando que ele voou mesmo! Aloca! Um barbeiro de Goiânia deu um tiro no próprio pênis sem querer depois de andar com a arma na cintura. O rapaz de 33 anos foi atendido e passou por cirurgia e tudo aconteceu quando ele ainda trabalhava, atendendo um cliente.

Os clientes presentes na barbearia levaram o maior susto, mas não mais que a própria vítima da própria arma. Felizmente, o rapaz passa bem.

De acordoc om o 4º Batalhãpo da Polícia Miliutar, o homem não possui licença para manusear a arma e assimqneu tiver alta vai respknder pelo crime de posse ilegal e arma de fogo.