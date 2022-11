Xiii Dona Gkay continua se achando a rainha da Balenciaga e causa na Netflix

Influenciadora abandonou as gravações depois de receber um puxão de orelha da direção

Eita minha gente, fazia tempo que Gkay não dava um show de estrelismo para marcar o ponto aqui na minha coluna, mas bastou ela levar um puxão de orelha para colocar as asinhas de fora. De acordo com o jornalista Lucas Pain, a empresários abandonou as gravações com a Netflix depois de ter levado uma bronca referente ao seu comportamento no set de gravações.

A musa vai participar do filme de natal ‘Um Natal Cheio de Graça’, que estreia dia 30. O estrelismo incomodou a direção, afinal 5 horas para prova de looks é um exagero.

“Quando me chamaram para fazer o filme fiquei muito feliz, e ainda pensei: ‘A Gkay deve ser muito legal’. No primeiro dia já me avisaram: ‘Ninguém queria fazer o filme por ser com ela, e achei que você fosse desistir também’. Foi o meu primeiro contato com o medo que as pessoas têm dela, e que depois eu veria de perto”, conta um profissional.

O profissional ainda disse que ela se atrasava muito para as gravações e deixava a equipe esperando. “Atraso de cinco horas para uma prova de figurino, por exemplo. E nunca se desculpava, era como se todos estivessem na obrigação de esperá-la. Ninguém falava nada, já era comum que ela gritasse, e isso intimidava”, relembra.