Xanddy responde post de sua filha após polêmica

A família ficou no foco dos holofotes após a primogênita assumir seu relacionamento com uma mulher para os pais.

Amores, em meio a toda a confusão,que contei para vocês, que está acontecendo na família dos cantores Carla Perez e Xanddy, do Harmonia do Samba, envolvendo a filha mais velha do casal, que resolveu sair do armário e apresentar sua namorada para os pais, o cantor repostou em seus stories a homenagem de Camilly fez para ele no instagram.

“Aniversário do meu coroa hoje. Te amo, príncipe!”, publicou a primogênita do casal.

“Meu coroa? Você é que está mais velha, minha filha. Foi dormir cedo”, respondeu o cantor.