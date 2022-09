Xanddy mostra Carla Perez desesperada para voltar à Flórida antes do furação: “Nossos filhos estão lá”

O cantor mostrou a mãe preocupada para chegar nos EUA logo antes da tempestade que devastou algumas regiões da América

Vocês já devem estar sabendo que tem um furacão passando pela América e os brasileiros, Xanddy e Carla Perez, estão fazendo de tudo para voltar para os EUA antes que o cenário fique caótico, afinal seus filhos, Camilly e Victor, moram na Flórida. Nos stories do Instagram, o companheiro da dançarina mostrou que ela estava bem preocupada e Xanddy contou que é a primeira vez que vão atrás do furacão.

“Eu já fugi do furacão, já teve uns dois, três furacões, nada de mais, mas lá em Orlando, passando por Orlando e a gente saiu fugido, foi pra outro lugar, viemos pro Brasil. Mas sair do Brasil e ir pra lá atrás do furacão é a primeira vez”, começou Xanddy.

E não parou por aí: “Desde ontem uma correria doida, porque nossos filhos estão lá, está tudo bem, não existe nenhuma ameaça grande, mas a dona Carla Perez transformou o dia de ontem em um furacão e eu tive que mover o mundo e ver um voo. Estamos aqui agora em Campinas, aguardando o voo pra decolar para a Flórida”, explicou.

Xanddy ainda completa, dizendo que quando passavam por outros furacões Carla sempre ficava desesperada para voltar para o Brasil logo. “O mais engraçado é que quando teve os furações lá, ela ficava desesperada pra gente sair e vir embora pro Brasil. Aí ontem o desespero era pra ir pra lá, porque os filhos estão lá e não dava pros filhos vir pra cá. Ou seja, estamos indo, espero que dê tudo certo, espero inclusive que o voo decole por aqui”, completou ele.