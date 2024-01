Xand Avião se explica após polêmica envolvendo Juliette

Em suas redes sociais, o cantor de forró se explicou a respeito da polêmica envolvendo a campeã do BBB 21.

Amores, ontem contei para vocês que durante sua participação em um podcast, o cantor Xand Avião causou polêmica ao afirmar que a campeã do BBB21, Juliette Freire, não pode ser considerada uma cantora. Porém, com a repercussão do caso, nesta terça-feira (16), através das redes sociais, Xand explicou o que realmente aconteceu.

“Eu tava no podcast G1 agora pela manhã, e vi que um trecho que eu falei repercutiu bastante. Eu estava falando sobre a profissão de ser cantor, durante toda a entrevista e sobre as dificuldades do início da carreira”, iniciou o cantor, que logo continuou:

“Falei até sobre o caso do Nattan que está passando por um problema com a voz e como a voz é importante a gente cuidar dela direito e com meu próprio aprendizado, porque comecei a fazer fono há dois anos apenas. Quando eu falei da Ju eu quis dizer exatamente isso: que ela ainda não está totalmente pronta como cantora mas que com toda certeza vai ser gigante.”

Para finalizar, Xand afirma que vê tanto potencial na ex-BBB que a convidou para participar de seu novo projeto, que será lançado no próximo dia 26.

“Ela é artista sim e [eu falo isso] tão do fundo do meu coração que eu convidei ela pra participar do meu projeto Mistura, que sai dia 26. É tão importante pra minha carreira que eu jamais chamaria uma pessoa que não é cantora. Ju, continuo te falando, como te falei agora, não deixe ninguém te colocar pra baixo”, revelou o cantor.